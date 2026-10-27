Мінск прымае юбілейны 30-ы Беларускі энергетычны і экалагічны форум
Мінск прымае юбілейны 30-ы Беларускі энергетычны і экалагічны форум. Найбуйнейшая галіновая падзея года сабрала на адной пляцоўцы прадстаўнікоў дзяржорганаў, вядучых вытворцаў абсталявання і распрацоўшчыкаў тэхналогій.
Для сістэмы Мінэнерга Energy Expo сёлета стала сапраўднай прэм'ерай. Калі раней выстава традыцыйна праходзіла ў футбольным манежы, то цяпер комплекс перастаў умяшчаць усе магчымасці беларускай энергетыкі. Форум упершыню разгарнуўся ў "БелЭкспа" на плошчы 10 тыс. кв. м. Тут прадстаўлены беларускія кампаніі, прадпрыемствы сістэмы Мінэнерга і замежныя госці, уключаючы прыватны бізнес (глядзіце відэа).