Мінская вобласць з агульным намалотам 350 тыс. т. збожжа - лідар уборачнай

Строгае выкананне агратэхналогій - гарант поспеху ў вялікай хлебнай справе і інвестыцыя ў харчовую бяспеку Беларусі. Гаспадаркі Мінскай вобласці актыўна ўключыліся ў жніво і нарошчваюць тэмп.

Цэнтральны рэгіён з агульным намалотам 350 тыс. т новага ўраджаю - лідар уборачнай кампаніі сярод рэгіёнаў краіны. Дасягаць такіх поспехаў дапамагае суладная праца хлебаробаў, гатоўнасць тэхнікі і зернесушыльных комплексаў.

З-за пераменлівага надвор'я і дажджу збожжа дасушваюць і даводзяць да неабходнай кандыцыі на зернетаках. Так, у гаспадарцы "Кухчыцы" Клецкага раёна на сушылку з палёў прывозяць і азімы рапс. Алейная культура, багатая бялком, - стратэгічная для АПК і, у прыватнасці, для жывёлагадоўлі.

"У сярэднім за дзень мы можам перасушыць больш за 136 тыс. т. У нас звыш 400 розных зернесушильных комплексаў, адпаведна, мы гатовы справіцца з той задачай, якую сёння нам будзе падносіць прырода", - расказаў старшыня камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Мінаблвыканкама Сяргей Прымачэнка.

Сёння на кантролі кожны колас, ён на вагу золата, бо сабраны агульны каравай дазволіць забяспечыць патрэбнасці Беларусі і зарабіць на экспартных пастаўках.

Мінская вобласць плануе сабраць сёлета ўраджай у 3 млн тон з улікам рапсу і кукурузы.