Працягвае работу аграрны форум Беларусі. Сёння на "Белагра" выбралі лепшую карову краіны. Конкурс праводзіцца штогод. Ён дэманструе поспехі айчыннай селекцыі. Прэтэндэнткам (а гэта племянныя каровы малочнай пароды) трэба адпавядаць шэрагу крытэрыяў. Але галоўным чынам прывабна выглядаць і даваць добрыя ўдоі. У пераможніцы - каровы Малышкі - гэта ледзь не рэкордны паказчык - 14 тон малака за год. Для параўнання: летась у сярэднім па краіне ад адной каровы атрымалі 5 тон.