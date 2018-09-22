Новую лінейку сельгастэхнікі прэзентавалі ў Нясвіжскім раёне

Навінка "Аграсалона-2018" - шматфункцыянальны глебаапрацоўчы агрэгат. Пакуль у адзіным экзэмпляры. І яго зараз рыхтуюць для правядзення іспытаў. У першую чаргу тэхніка прызначаная для падрыхтоўкі глебы пад сяўбу такіх культур, як лён, рапс, цукровыя буракі і травы.