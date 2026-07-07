Новыя пункты супрацоўніцтва: які прамысловы патэнцыял у Гродзенскай вобласці для Узбекістана

Гродзенская вобласць прымае дэлегацыі Самаркандскай і Андыжанскай абласцей Узбекістана. Візіт праходзіць у рамках ІІІ Форуму рэгіёнаў Беларусі і Узбекістана. У цэнтры ўвагі - развіццё міжрэгіянальнага супрацоўніцтва, пашырэнне прамысловай кааперацыі і пошук новых кірункаў для сумеснай працы.

У праграме візіту дэлегацый з Узбекістана - перамовы і наведванне вядучых прадпрыемстваў рэгіёна. Для замежных партнёраў гэта магчымасць азнаёміцца з прамысловым патэнцыялам Гродзеншчыны і абмеркаваць перспектыўныя кірункі супрацоўніцтва.

Гродзенская вобласць і рэгіёны Узбекістана на працягу 4 гадоў развіваюць партнёрскія адносіны. Заключаны пагадненні аб гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным, сацыяльна-гуманітарным і культурным супрацоўніцтве. Новы візіт - яшчэ адзін крок да рэалізацыі дасягнутых дамоўленасцяў і пашырэння дзелавых кантактаў.

Дэлегацыі наведваюць свабодную эканамічную зону "Гроднаінвест", знаёмяцца з працай прадпрыемстваў мэблевай галіны. Асаблівая ўвага - сучасным тэхналогіям вытворчасці, экспартным магчымасцям і перспектывам прамысловай кааперацыі. Сёння ў СЭЗ "Гроднаінвест" ужо працуе прадпрыемства з узбекскім капіталам, агульны аб'ём інвестыцый перавысіў 14 млн долараў. Растуць і аб'ёмы ўзаемнага гандлю: толькі за студзень-май 2026 года тавараабарот рэзідэнтаў СЭЗ з Узбекістанам склаў амаль 21 млн долараў.

Падчас сустрэч бакі абмяркоўваюць пашырэнне паставак прадукцыі і развіццё інвестыцыйнага супрацоўніцтва. Для прадпрыемстваў рэгіёна такія кантакты адкрываюць новыя магчымасці выхаду на рынкі Цэнтральнай Азіі, а для ўзбекскіх партнёраў - доступ да беларускіх тэхналогій і вытворчых кампетэнцый.

Гродзенская вобласць паслядоўна ўмацоўвае супрацоўніцтва з рэгіёнамі Узбекістана. III Форум рэгіёнаў стане яшчэ адной магчымасцю пашырыць партнёрскія сувязі і напоўніць раней падпісаныя пагадненні новымі сумеснымі праектамі ў прамысловасці, эканоміцы і гуманітарнай сферы.