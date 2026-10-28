Пашырэнне міжрэгіянальнага супрацоўніцтва з Ташкенцкай вобласцю абмеркавалі ў Савеце Рэспублікі

Міжрэгіянальнае супрацоўніцтва - магутны драйвер эканамічнага ўзаемадзеяння Беларусі і Узбекістана. Аб гэтым гаварылі ў Савеце Рэспублікі падчас сустрэчы Наталлі Качанавай з хакімам Ташкенцкай вобласці Заірам Мірзаевым.

Партнёрства рэгіёнаў дзвюх краін арыентавана на паглыбленне прамысловай кааперацыі, рост тавараабароту і пашырэнне сумесных праектаў.

Ташкенцкая вобласць, якая фарміруе 20 % ВУП Узбекістана, выступае стратэгічным партнёрам Беларусі. Аб'ём сумесных праектаў, якія рэалізуюцца, складае каля 55 млн долараў. Сярод іх дзеючыя вытворчасці кабельнай прадукцыі, прадпрыемствы па перапрацоўцы медзі і птушкагадоўчыя комплексы. Так, к 2030 году аб'ёмы здабычы і перапрацоўкі медзі плануецца давесці да 500 тыс. т.

Старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Сяргей Алейнік расказаў, што бакі абмеркавалі шэраг канкрэтных праектаў у сферах прамысловасці, сельскай гаспадаркі, у частцы вытворчасці бульбы, буракоў - для ўмацавання харчовай бяспекі. У гэтых напрамках, якія ўяўляюць цікавасць для Узбекістана, у беларускага боку ёсць і кампетэнцыі, і магчымасці працаваць сумесна як на тэрыторыі Беларусі, так і на тэрыторыі Узбекістана.

Хакім Ташкенцкай вобласці Заір Мірзаеў пералічыў новыя сумесныя праекты на тэрыторыі Беларусі, сярод якіх будаўніцтва сучаснага санаторна-аздараўленчага цэнтра, праект у галіне перапрацоўкі драўніны.

Ёсць адчувальны практычны і эканамічны эфект і ад правядзення штогадовых форумаў рэгіёнаў Беларусі і Узбекістана. Толькі ў 2026 годзе заключана каля 60 кантрактаў на агульную суму 140 млн долараў, а таксама падпісана больш за 20 пагадненняў. У цэлым паміж рэгіёнамі дзвюх краін дзейнічае каля 40 пагадненняў.