Пастаўскі малочны завод - ёсць станоўчая дынаміка

Менавіта на паляпшэнне вынікаў і эфектыўнасці працы накіраваны і Указ Прэзідэнта "Аб развіцці АПК у Віцебскай вобласці". У канцы лютага ў рэгіёне былі створаны 7 аграпрамысловых аб'яднанняў. Задача - дапамагчы слабым гаспадаркам стаць на ногі, а эканамічна моцным - пашырыць сваю сыравінную базу. Адным з лакаматываў працы на вынік стаў Пастаўскі малочны завод. Яму далі пад нагляд 5 стратных гаспадарак. І ўжо сёння ёсць станоўчая дынаміка. Аб тым, як спрацавалі за гэты час, - Ксенія Лебедзева (відэа).