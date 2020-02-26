3.78 BYN
Праграму развіцця канкурэнцыі прэзентавалі ў Мінску
Праграму развіцця канкурэнцыі ў Беларусі прэзентавалі сёння на дзелавым форуме ў Мінску. Гэта ключавое мерапрыемства ў рамках Тыдня прадпрымальніцтва. Новы дакумент зараз праходзіць узгадненне з дзяржорганамі і бізнесам. Пасля будзе вынесены на грамадскае абмеркаванне. Галоўны лейтматыў – важней за канкурэнцыю толькі нацыянальная бяспека. У праграме прапісаны роўны доступ усіх формаў уласнасці да рынку, рэсурсаў, тавараў і паслуг, а таксама добрасумленная канкурэнцыя, замена адміністрацыйнага рэгулявання на рыначнае. І як вынік - з'яўленне новых суб'ектаў, тавараў і паслуг.
Работа над праграмай развіцця канкурэнцыі доўжыцца ўжо 2 гады, прааналізавана заканадаўства для выяўлення нормаў, што абмяжоўваюць канкурэнцыю ў асобных відах і сферах дзейнасці.