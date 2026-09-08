Рэкордны экспарт беларускіх піламатэрыялаў перавысіў 1 млн куб. м
Экспарт беларускіх піламатэрыялаў за 2025 год дасягнуў рэкордных паказчыкаў - больш за 1 млн куб. м (гэта больш, чым у дасанкцыйны перыяд).
Беларусь даўно не адпраўляе за мяжу неапрацаваную драўніну, г. зн. круглы лес. Краіна перапрацоўвае ўсё ў сябе, пакідаючы дабаўлены кошт у краіне, на гэтым не раз акцэнтаваў увагу і Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Таму сёння актыўна беларусы прадаюць за мяжу дошку, брус, пелеты, прадукцыю лесахіміі, мэблевыя шчыты і іншыя гатовыя вырабы. Гэта магчыма дзякуючы багатаму лясному фонду, якім заўсёды славілася Беларусь.
Перад галіной стаіць задача павялічваць долю лясных культур, якія ствараюцца селекцыйныя пасадачным матэрыялам з закрытай каранёвай сістэмай. Гэта забяспечыць амаль стопрацэнтную прыжывальнасць.