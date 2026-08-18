Рэзідэнты Мінскага тэхнапарка за 2025 год выпусцілі прадукцыі на 600 млн рублёў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ад высокатэхналагічных дэталяў для касмічнай галіны да хірургічных нітак - Мінскі гарадскі тэхнапарк з'яўляецца драйверам інавацыйнага развіцця.
Толькі за 2025 год прадпрыемствы-рэзідэнты выпусцілі прадукцыі на суму каля 600 млн рублёў. Партызанскі раён забяспечвае больш як 20 % усёй прамысловай вытворчасці сталіцы. Раён актыўна пашырае і міжнародную кааперацыю. Стаўка - на расійскія рэгіёны. Наладжаны моцныя гандлёва-эканамічныя сувязі з Уфой, Казанню і Растовам-на-Доне (больш падрабязна - глядзіце відэа).