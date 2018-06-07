3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Сёння трэці дзень выставы "Белагра"
Форум аграрыяў - гэта абмен міжнародным вопытам у сельскагаспадарчым машынабудаванні, раслінаводстве, жывёлагадоўлі і птушкагадоўлі, дэманстрацыя сучасных тэхналогій. Прыбылі больш як 20 афіцыйных замежных дэлегацый. Выстава стала свайго роду новым Зялёным тыднем у Беларусі і падводзіць вынікі працы прамысловасці, навукі і аграрнага сектара.
Да 10 чэрвеня на пляцоўцы пад Мінскам праходзяць дэгустацыі і конкурсы, а таксама дзелавыя канферэнцыі.