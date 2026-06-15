3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
Ташкенцкі міжнародны інвестыцыйны форум стартаваў з выставы дасягненняў Узбекістана
Узбекістан прымае Ташкенцкі міжнародны інвестыцыйны форум. Гэта ключавая платформа, дзе сыходзяцца глабальны капітал, урады і амбіцыйныя праекты: ад энергетыкі і інфраструктуры да лічбавай трансфармацыі і зялёнай эканомікі. Узбекістан дэманструе партфель інвестыцыйна гатовых праектаў.
Ташкенцкі міжнародны інвестыцыйны форум праходзіць ужо пяты раз і ў гонар юбілею збіраецца паставіць рэкорды па наведвальнасці і эканамічнай выніковасці. Ключавая падзея - пленарная сесія - пройдзе ўжо 17 чэрвеня. Возьме ўдзел прэзідэнт Узбекістана Шаўкат Мірзіёеў. Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын таксама накіраваўся з візітам ва Узбекістан і возьме ўдзел у пленарным пасяджэнні форуму.
16 чэрвеня праходзіць нулявы дзень, так яго называюць арганізатары. Ключавая падзея дня - выстава. 6 тыс. кв. м прысвечаны дасягненням Узбекістана, магчымасцям супрацоўніцтва і інвестыцыям. Зроблена ўсё максімальна інтэрактыўна з дапамогай IT-тэхналогій (гл. відэа).