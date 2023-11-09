Трамп рэзка разбагацеў пасля сыходу з пасады прэзідэнта

Багацце Дональда Трампа пасля сыходу з прэзідэнцкайпасады вырасла на 500 млн долараў і складае крыху больш чым 3 млрд. За два гадырэзка падаражэлі многія аб'екты, якімі валодае Трамп. Сярод іх найбольш вядомыя курорт у Палм-Біч і гатэль у Маямі, а таксама нацыянальны гольф-клуб, які з 2019-гавырас у цане больш чым на 50 %. Разбагацець бізнесмену таксама дапамог продаж гатэля ў Вашынгтоне: дзякуючы здзелцыамерыканскі экс-прэзідэнт расплаціўся з даўгамі і атрымаў вялікую суму наяўнымі.