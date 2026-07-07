Турчын: Планка 2 млрд долараў тавараабароту з Узбекістанам да 2030 года, упэўнены, будзе дасягнута
Аўтар:Антон Малюта
Дзякуючы цёплым і даверным узаемаадносінам нашых лідараў узаемны тавараабарот Беларусі і Узбекістана пастаянна расце. Больш за тое, ад звычайнага гандлю пераходзім да новага этапу - прамысловай кааперацыі. Адкрываем сумесныя вытворчасці не толькі ў буйных гарадах, але яшчэ ў абласных і раённых цэнтрах.
Міжрэгіянальныя сувязі даюць добры эфект для дзвюх эканомік. Пра гэта гавораць на III Форуме рэгіёнаў Беларусі і Узбекістана. Яго гэтымі днямі прымае наша краіна.
Распавядзём, што было на парадку дня 7 ліпеня (гл. відэа).