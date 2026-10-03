У Беларусі пачалася масавая ўборка кукурузы на зерне

Уборку кукурузы на зерне пачалі ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. На палях сельгаспрадпрыемстваў, дзе культура дасягнула аптымальнай спеласці, ідзе масавае жніво. У першую чаргу гэта Брэсцкая і Гомельская вобласці. Агульны намалот - больш за 100 тыс. т збожжа кукурузы з ураджайнасцю 66 ц/га.

У агракалендары таксама - сяўба азімых збожжавых, збор агародніннага ўраджаю і нарыхтоўка кармоў. Адна з ключавых задач беларускіх аграрыяў - уборка кукурузы на сілас. Плануецца нарыхтаваць больш за 3,5 млн т карысных кармоў. Гэта рэзерв для малочна-таварных комплексаў цэнтральнага рэгіёна. Сілас - галоўная крыніца энергіі і вітамінаў для якаснага рацыёну жывёл.

На палях філіяла "Праўда-Агра" Дзяржынскага раёна пад вырошчванне бурштынавай культуры адведзена 1,5 тыс. га. З іх 500 га кукурузы даспявае на зерне.