У Беларусі разлічылі маёмасныя падаткі для фізасоб за 2025 год

Разлічаны маёмасныя падаткі за 2025 год для фізічных асоб, паведамляе БЕЛТА са спасылкай на Міністэрства па падатках і зборах.

Агульную суму адзінага маёмаснага плацяжу можна паглядзець у Адзінай разлікова-інфармацыйнай прасторы наступным чынам: сістэма "Разлік" / падаткі / выбраць горад або вобласць (па прапісцы) / выбраць горад або раён / ІМНС / УРП па раёне або раёне ў горадзе / адзіны маёмасны плацеж / УНП. Даведацца свой уліковы нумар плацельшчыка (УНП) можна на афіцыйным сайце МНЗ, скарыстаўшыся электронным сэрвісам "Звесткі з Дзяржаўнага рэестру плацельшчыкаў (іншых абавязаных асоб)", альбо паглядзець УНП у папярэднім паведамленні. Таксама суму плацяжу можна паглядзець у асабістым кабінеце плацельшчыка.

Паведамленні на выплату маёмасных падаткаў за 2025 год накіраваны ў асабісты кабінет плацельшчыка і на электронную пошту фізічных асоб, якія пацвердзілі жаданне атрымліваць іх у электронным выглядзе. Для грамадзян, якія не далучыліся да асабістага кабінета плацельшчыка, або што далучыліся, але якія не пацвердзілі жаданне атрымліваць у электронным выглядзе, паведамленні будуць накіраваныя поштай да 1 кастрычніка 2026 года.

Тэрмін выплаты адзінага маёмаснага плацяжу - не пазней за 16 лістапада 2026 года.