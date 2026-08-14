У Беларусі сабрана 7 млн 659 тыс. т збожжа з улікам рапсу

Беларускі каравай - 2026 14 жніўня важыць 7 млн 659 тыс. т з улікам рапсу. Гэта больш чым на 1,5 млн т больш, чым у гэты ж дзень 2025 года. Асвоена 85 % плошчаў.

Масавую ўборачную збожжавых практычна завяршыла Брэсцкая вобласць. На яе рахунку 1 млн 600 тыс. т. Аграрыі Мінскага рэгіёна ўбралі 2 млн 71 тыс. т. Амаль 1,5 млн - у Гродзенскай вобласці. Усяго 16 тыс. т не хапае Гомельскай вобласці да запаветнага мільёна. У Магілёўскай сабралі 859 тыс. т, у Віцебскай - 649 тыс. т. План па здачы збожжа ў кошт дзяржзаказа выкананы на 57 %.

Церабленне лёну практычна завершана, работы ідуць на апошніх 4 % плошчаў. На 80 % выкананы план па другім укосе траў і нарыхтоўцы сенажу.