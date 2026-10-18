У кітайскім горадзе Хэйхэ адкрыты першы павільён беларускіх тавараў

У Кітаі афіцыйна адкрыты першы павільён беларускіх тавараў. У ім экспануецца больш за 200 найменняў прадукцыі пад брэндам "Зроблена ў Беларусі".

Павільён размясціўся ў горадзе Хэйхэ правінцыі Хэйлунцзян.

У афіцыйнай цырымоніі прыняў удзел Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Беларусі ў КНР Аляксандр Чарвякоў, а таксама прадстаўнікі мясцовых органаў улады.

Праект не толькі важны сімвалічны крок напярэдадні 35-годдзя дыпадносін, але і новы погляд на лагістыку паставак беларускіх тавараў у Кітай.

Аляксандр Чарвякоў, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Беларусі у Кітаі: "Гэта наша паслядоўная сістэмная работа па стварэнні інфраструктуры для прасоўвання экспарту. Хэйхэ з'яўляецца адным з прыярытэтных пунктаў пропуску для беларускай прадукцыі ў паўночна-ўсходняй правінцыі Кітая. Тут ствараецца адпаведная інфраструктура, цёплыя і халодныя склады для розных відаў прадукцыі. І мы плануем, што праз гэты пункт пропуску можа накіроўвацца частка беларускага таварнага патоку, які будзе размяркоўвацца ў першую чаргу ў паўночна-ўсходніх правінцыях Кітая".

Ужо функцыянуе і зона анлайн-продажаў. Да кітайскага спажыўца адпраўляюцца сухое малако, кандытарская прадукцыя беларускай вытворчасці. Зараз у прапрацоўцы пытанне стварэння сеткі такіх павільёнаў. З рэгіянальнымі ўладамі вызначаецца аператар, які зможа курыраваць кіраванне і садзейнічаць пастаўкам прадукцыі.

Хэйхэ - важны вузел спалучэння кітайскай ініцыятывы "Адзін пояс - адзін шлях" і Еўразійскага эканамічнага саюза. Месца ўнікальнае - на другім беразе ракі Амур знаходзіцца расійскі Благавешчанск. Гарады часта называюць "двайнятамі", геаграфічную блізкасць выкарыстоўваюць як магчымасць для ўмацавання лагістычных сувязяў.