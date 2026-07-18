Уборачная-2026: аграрыі Беларусі намалацілі першы мільён тон збожжа новага ўраджаю

Ёсць першы мільён! У Беларусі намалочана мільён 26 тыс. тон збожжа. Ідзем з апярэджаннем, летась першы мільён сабралі толькі 23 ліпеня.

На 18 ліпеня ўбрана 12 % плошчаў збожжавых і зернебабовых культур (без кукурузы, грэчкі і проса). Сярэдняя ўраджайнасць 42,5 ц/га. Гэта вышэй за леташні паказчык на 3,8 ц/га.

Больш за ўсіх сабрана аграрыямі Мінскага рэгіёна - 281 тыс. тон хлеба. На рахунку Брэсцкай вобласці - 238 тыс. тон новага ўраджаю, 219 тыс. тон у Гродзенскага рэгіёна, 140 тыс. тон у Гомельскага. У Магілёўскай вобласці сабрана 93 тыс. тон збожжавых і зернебабовых, у Віцебскай - 55 тыс. тон.