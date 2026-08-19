"Усе ўмовы для гэтага ёсць". Галоўчанка прапануе Ташкенту больш разлікаў праводзіць у нацвалютах

Старшыня праўлення Нацбанка Раман Галоўчанка сустрэўся з паслом Узбекістана ў Беларусі Нурыдзінам Мамажонавым, які нядаўна ўзначаліў дыпламатычную місію ў нашай краіне. Беларусь даражыць адносінамі з усімі краінамі, Узбекістан займае асаблівае месца. Дзякуючы цёплым адносінам прэзідэнтаў дзвюх краін створана спрыяльная атмасфера для працы. Сёння размова ідзе не толькі пра гандаль, але і пра сумесныя праекты.

У якасці пажадання Раман Галоўчанка прапанаваў вялікую частку ўзаемных разлікаў ажыццяўляць у нацыянальных валютах. "Тым больш што ўсе ўмовы для гэтага ёсць", - падкрэсліў ён.

І Беларусь, і Узбекістан актыўна развіваюцца і гатовыя прывабліваць узаемныя інвестыцыі. Устойлівая праца эканомікі дзвюх краін - гэта таксама добрая база для актыўнага ўзаемадзеяння.