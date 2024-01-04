У Беларусі адмінпрацэдуры па дзяржрэгістрацыі нерухомасці сталі даступныя анлайн
Адміністрацыйныя працэдуры ў сферы дзяржрэгістрацыі нерухомасці сталі даступныя анлайн. Зараз гэта можна зрабіць на адзіным партале электронных паслуг. Так, значна спрошчаны працэс падачы дакументаў, а таксама атрыманне адпаведнага рашэння. Новым парадкам змогуць скарыстацца фізічныя і юрыдычныя асобы, а таксама індывідуальныя прадпрымальнікі.
Падаць заяву можна як праз адзіны партал электронных паслуг, так і з дапамогай мабільнага дадатку "Е-Паслуга".