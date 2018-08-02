3.72 BYN
2.87 BYN
3.42 BYN
У Беларусі з'явіліся першыя лідары ўборачнай кампаніі
У Гродзенскім раёне абмалочана больш за 90 % плошчаў. Сярэдняя ўраджайнасць - каля 66 цэнтнераў з гектара. У вобласці ў лідарах ужо некалькі гадоў запар СВК "Свіслач". Сёння тут убралі апошнія гектары і ўсталявалі адзін з самых высокіх паказчыкаў у краіне - больш за 72 цэнтнеры з гектара. Павіншаваць хлебаробаў з завяршэннем уборкі прыехалі прафсаюзы. Лепшыя камбайнеры, вадзіцелі і кухары атрымалі падарункі, у тым ліку і пуцёўкі ў санаторый.
Сёння ў СВК "Свіслач" былі адзначаны школьнікі, якія працавалі на зернетаках падчас уборачнай кампаніі. Ад Федэрацыі прафсаюзаў ім уручылі школьныя ранцы з камплектам канцылярскіх тавараў.