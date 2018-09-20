У Клімавіцкім раёне пабудуюць комплекс па вытворчасці мяса індычкі
З закладкі памятнай капсулы ў Клімавіцкім раёне стартаваў адзін з найбуйнейшых беларуска-літоўскіх інвестпраектаў - будаўніцтва комплексу па вытворчасці мяса індычкі. Кошт - амаль 50 мільёнаў еўра. Гэта будзе поўны цыкл ад гадоўлі птушкі да паглыбленай перапрацоўкі. Гэта вынік выканання даручэнняў Прэзідэнта Беларусі, якія далі Магілёўскаму аблвыканкаму. Новая вытворчасць створыць амаль 200 новых рабочых месцаў.
Плануецца пабудаваць амаль 30 ферм. Прадукцыя будзе пастаўляцца на ўнутраны рынак і ў краіны Еўрасаюза.