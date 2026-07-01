Якія змяненні пачалі дзейнічаць у Беларусі з 1 ліпеня ў сферы фінансавых паслуг і тэхналогій
Шэраг змяненняў уступае ў сілу з 1 ліпеня. Так, банкі ўкараняюць новыя стандарты фінансавых паслуг і тэхналогій, галоўная мэта якіх - абарона ад ашуканцаў.
Навіны датычацца работы ў сэрвісах дыстанцыйнага абслугоўвання. Карыстальніку афіцыйна паступіць запыт на доступ да геалакацыі. Пры першым уваходзе ў дадатак банк створыць і захавае эталонны "злепак" гаджэта. Сістэма будзе аналізаваць тэхнічныя параметры прылады (мадэль, аперацыйную сістэму і налады браўзэра), каб зразумець, што ў дадатак заходзіць кліент, а не ашуканец.
Пры гэтым можна выкарыстаць некалькі прылад, для кожнага будзе захаваны свой лічбавы адбітак. Усе даныя будуць захоўвацца ў зашыфраваным выглядзе і нікому не перадуцца. Пры спробе зайсці ў акаўнт з чужога смартфона або з іншай краіны сістэма імгненна заўважыць падмену і заблакіруе падазроны перавод да асабістага пацверджання.
З ліпеня таксама ўступае ў сілу змяненне ў Падатковы кодэкс. Устанаўліваецца мінімальны памер для выплаты падатку на прафесійны прыбытак.
Тэрмін выплаты падатку застаецца ранейшым - не пазней за 22-е чысло месяца, наступнага за справаздачным. Няплата тры месяцы запар прывядзе да аўтаматычнага спынення права прымяняць падатак на прафесійны прыбытак. Вярнуцца ў гэты падатковы рэжым можна будзе толькі праз 6 шэсць месяцаў.