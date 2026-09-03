Лукашэнка абмеркаваў з кіраўніком Мінадукацыі якасць вучобы, фізвыхаванне і харчаванне ў школах

Якасць адукацыі, годная фізпадрыхтоўка і харчаванне - увесь спектр пытанняў, што датычацца навучальнага працэсу, абмеркаваў 3 верасня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка з міністрам адукацыі Андрэем Іванцом.

Пачаўся новы навучальны год і ўсе спадарожныя нюансы закранаюць кожную беларускую сям'ю, дзе ёсць школьнік або студэнт. Адукацыйныя праграмы, падручнікі, падвоз і харчаванне школьнікаў - Прэзідэнт трымае ўсё на асабістым кантролі. Асобна гаварылі пра Акадэмію інтэлектуальных тэхналогій - гэта будзе прынцыпова новая ўстанова адукацыі для Беларусі.

Адзвінелі першыя званкі, прайшлі лінейкі разам з хваляваннямі і перажываннямі вакол усёй гэтай падрыхтоўкі да 1 верасня. У кагосьці сёлета выпуск, у іншых - крыху больш часу, але трэба ўжо зараз вызначацца з выбарам прафесіі і рыхтавацца мэтанакіравана.

Рэформаў у беларускай адукацыі чакаць не варта. Ужо было прынята дастаткова рашэнняў, каб сістэма была рабочай і зразумелай для вучня, педагога і бацькоў.

Але заўсёды ўзнікаюць пытанні, якія патрабуюць дапрацоўкі. У верасні даклад міністра адукацыі абавязкова стаіць у прэзідэнцкім графіку (гл. відэа).