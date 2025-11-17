Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Адукацыя

123416
Беларускія школьнікі могуць пахваліцца выдатным веданнем фінансавай справы

Беларускія школьнікі могуць пахваліцца выдатным веданнем фінансавай справы

У БДУФК дзень адчыненых дзвярэй: даведацца ўсё пра паступленне, спецыяльнасці і студэнцкае жыццё

У БДУФК дзень адчыненых дзвярэй: даведацца ўсё пра паступленне, спецыяльнасці і студэнцкае жыццё

БНТУ - 105 гадоў: кузня інжынерных кадраў Беларусі адзначае юбілей

БНТУ - 105 гадоў: кузня інжынерных кадраў Беларусі адзначае юбілей

У Беларусі педагогі будуць праходзіць псіхалагічную гутарку

У Беларусі педагогі будуць праходзіць псіхалагічную гутарку

Сапраўды дома: студэнты-іншаземцы расказваюць, чаму выбралі Беларусь для атрымання ведаў

Сапраўды дома: студэнты-іншаземцы расказваюць, чаму выбралі Беларусь для атрымання ведаў

Беларускаму дзяржаўнаму тэхналагічнаму ўніверсітэту - 95 гадоў

Беларускаму дзяржаўнаму тэхналагічнаму ўніверсітэту - 95 гадоў

Лукашэнка павіншаваў калектыў БДТУ з 95-годдзем з дня заснавання ВНУ

Лукашэнка павіншаваў калектыў БДТУ з 95-годдзем з дня заснавання ВНУ

У Беларусі прайшла рэпетыцыя Нацыянальнага даследавання якасці адукацыі

У Беларусі прайшла рэпетыцыя Нацыянальнага даследавання якасці адукацыі

У Беларусі стварылі дзённік па прафарыентацыі для старшакласнікаў

У Беларусі стварылі дзённік па прафарыентацыі для старшакласнікаў

Мінадукацыі Беларусі накіравала каля 1 млн рублёў на гранты для 113 маладых навукоўцаў

Мінадукацыі Беларусі накіравала каля 1 млн рублёў на гранты для 113 маладых навукоўцаў

123416
Прамы эфір