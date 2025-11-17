3.66 BYN
2.96 BYN
3.47 BYN
Адукацыя
Беларускія школьнікі могуць пахваліцца выдатным веданнем фінансавай справы
Рэспубліканская алімпіяда па фінансавай пісьменнасці праводзіцца ў краіне штогод з 2014-га
У БДУФК дзень адчыненых дзвярэй: даведацца ўсё пра паступленне, спецыяльнасці і студэнцкае жыццё
У сакавіку 2026 года для абітурыентаў таксама будзе арганізаваны яшчэ адзін дзень адчыненых дзвярэй
БНТУ - 105 гадоў: кузня інжынерных кадраў Беларусі адзначае юбілей
Са святам калектыў ВНУ павіншаваў Прэзідэнт Беларусі
У Беларусі педагогі будуць праходзіць псіхалагічную гутарку
Урадам вызначаны парадак, тэрміны і выпадкі правядзення такіх сустрэч
Сапраўды дома: студэнты-іншаземцы расказваюць, чаму выбралі Беларусь для атрымання ведаў
У ВНУ краіны навучаюцца больш як 2,5 тыс. студэнтаў з краін Афрыкі
Беларускаму дзяржаўнаму тэхналагічнаму ўніверсітэту - 95 гадоў
У гонар юбілею былі адкрыты тры лабараторыі: фармацэўтычных тэхналогій, вытворчасці дрэўных пліт і пластыкаў, а таксама арганічнага і нафтахімічнага сінтэзу
Лукашэнка павіншаваў калектыў БДТУ з 95-годдзем з дня заснавання ВНУ
"Перакананы, што ўніверсітэт і надалей будзе рабіць усё магчымае для ўмацавання кадравага і вытворчага патэнцыялу Беларусі", - адзначыў Прэзідэнт Беларусі
У Беларусі прайшла рэпетыцыя Нацыянальнага даследавання якасці адукацыі
Рэпетыцыя Нацыянальнага даследавання якасці адукацыі прайшла напярэдадні асноўнага этапу, які запланаваны на 2026 год
У Беларусі стварылі дзённік па прафарыентацыі для старшакласнікаў
Ён змяшчае ўсю неабходную інфармацыю: ад пераліку беларускіх ВНУ і ўмоў уступнай кампаніі да запатрабаваных спецыяльнасцяў
Мінадукацыі Беларусі накіравала каля 1 млн рублёў на гранты для 113 маладых навукоўцаў
У ведамстве падкрэсліваюць, што выдзяленне грантаў маладым даследчыкам - адзін з ключавых кірункаў Мінадукацыі