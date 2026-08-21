Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Вярхоўнага Патрыярха і Каталікоса ўсіх армян Гарэгіна Другога з днём нараджэння, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

"Усё Ваша жыццё з'яўляецца прыкладам высокага служэння, падзвіжніцтва і беззапаветнай адданасці хрысціянскай царкве і армянскаму народу", - гаворыцца ў віншаванні.

"Ваша нястомная пастырская дзейнасць, мудрае настаўніцтва і прыхільнасць традыцыйным каштоўнасцям набылі глыбокую пашану як у Арменіі, так і далёка за яе межамі", - падкрэсліў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў Гарэгіну Другому добрага здароўя, невычэрпнай энергіі і поспехаў.