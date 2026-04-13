3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Рэлігія
5 чэрвеня святкуецца Дзень памяці святой прападобнай Еўфрасінні Полацкай
Цэнтрам урачыстасцяў у гонар прападобнай становіцца Полацк - сучасны духоўны цэнтр Беларусі
Сёмуху адзначаюць праваслаўныя і католікі
Дата звязана з Вялікаднём і адзначаецца на пяцідзясяты дзень пасля Уваскрэсення Хрыстовага
XXXII Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні пройдуць у Мінску 25-26 мая
Чытанні будуць прысвечаны такой тэме, як "Жанчына ў гісторыі славянскай пісьменнасці"
Праваслаўныя вернікі адзначаюць Узнясенне Гасподне
Адно з галоўных царкоўных святаў вернікі сустракаюць 21 мая, на 40-ы дзень пасля Вялікадня
У Свята-Успенскім манастыры праходзяць урачыстасці ў гонар з'яўлення Жыровіцкай іконы Божай Маці
Атмасфера святла, радасці і свята пануе ў манастырскім прыстанку
У Беларусь прывезлі абразы Божай Маці XIV стагоддзя
Убачыць яе і многія іншыя абразы можна на выставе "Пяць стагоддзяў шанавання Маці Божай: зваротная перспектыва. XVIII-XIV стст." да 14 чэрвеня
21 красавіка праваслаўныя вернікі ўспамінаюць продкаў на свята Радаўніцы
Радаўніца адзначаецца на 9-ты дзень пасля праваслаўнага Вялікадня
Наведванне могілак у зонах адсялення на Радаўніцу будзе праходзіць па правілах
Важная інфармацыя для тых, хто 20-21 красавіка будзе наведваць адселеныя тэрыторыі Беларусі
Беларускія дыпламаты далучылася да аднаўлення храма Вялікамучаніцы Ірыны
Царква мае статус падворка Беларускага экзархата, таму дыпламаты і супрацоўнікі пасольства Беларусі будуць дапамагаць да заканчэння рэстаўрацыі
Святкаванне Уваскрэсення Хрыстова: у праваслаўных вернікаў пачаўся Светлы тыдзень
Усе сем дзён у храмах будуць адчынены Царскія дзверы