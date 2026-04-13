Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Рэлігія

123415
5 чэрвеня святкуецца Дзень памяці святой прападобнай Еўфрасінні Полацкай

5 чэрвеня святкуецца Дзень памяці святой прападобнай Еўфрасінні Полацкай

Сёмуху адзначаюць праваслаўныя і католікі

Сёмуху адзначаюць праваслаўныя і католікі

XXXII Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні пройдуць у Мінску 25-26 мая

XXXII Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні пройдуць у Мінску 25-26 мая

Праваслаўныя вернікі адзначаюць Узнясенне Гасподне

Праваслаўныя вернікі адзначаюць Узнясенне Гасподне

У Свята-Успенскім манастыры праходзяць урачыстасці ў гонар з'яўлення Жыровіцкай іконы Божай Маці

У Свята-Успенскім манастыры праходзяць урачыстасці ў гонар з'яўлення Жыровіцкай іконы Божай Маці

У Беларусь прывезлі абразы Божай Маці XIV стагоддзя

У Беларусь прывезлі абразы Божай Маці XIV стагоддзя

21 красавіка праваслаўныя вернікі ўспамінаюць продкаў на свята Радаўніцы

21 красавіка праваслаўныя вернікі ўспамінаюць продкаў на свята Радаўніцы

Наведванне могілак у зонах адсялення на Радаўніцу будзе праходзіць па правілах

Наведванне могілак у зонах адсялення на Радаўніцу будзе праходзіць па правілах

Беларускія дыпламаты далучылася да аднаўлення храма Вялікамучаніцы Ірыны

Беларускія дыпламаты далучылася да аднаўлення храма Вялікамучаніцы Ірыны

Святкаванне Уваскрэсення Хрыстова: у праваслаўных вернікаў пачаўся Светлы тыдзень

Святкаванне Уваскрэсення Хрыстова: у праваслаўных вернікаў пачаўся Светлы тыдзень

123415
Прамы эфір