Лукашэнка правёў кадравыя назначэнні ў кіраўніцтве ССА і аператыўных камандаванняў
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка правёў кадравыя назначэнні ва Узброеных Сілах. Адпаведныя ўказы падпісаны 22 кастрычніка, праінфармавала прэс-служба кіраўніка дзяржавы.
Палкоўнік Уладзімір Сафонаў назначаны камандуючым сіламі спецыяльных аперацый УС. Ён вызвалены з пасады начальніка штаба - першага намесніка камандуючага ССА УС. На гэту пасаду назначаны палкоўнік Дзмітрый Варашылаў.
Палкоўнік Аляксандр Ільюкевіч, які да гэтага часу кіраваў ССА УС, назначаны камандуючым войскамі Заходняга аператыўнага камандавання УС. На пасаду начальніка штаба - першага намесніка камандуючага гэтымі войскамі назначаны генерал-маёр Андрэй Краўчанка. Ён вызвалены з пасады начальніка ўпраўлення тэрытарыяльнай абароны - намесніка начальніка Генеральнага штаба УС.
Генерал-маёр Аляксандр Лаўрэнаў назначаны камандуючым войскамі Паўночна-Заходняга аператыўнага камандавання УС. Раней ён займаў пасаду начальніка штаба - першага намесніка камандуючага войскамі Заходняга аператыўнага камандавання УС.