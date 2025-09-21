3.66 BYN
2.96 BYN
3.47 BYN
Армія
Беларусь і Кыргызстан дамовіліся аб пашырэнні ваеннага супрацоўніцтва
26 лістапада падчас сустрэчы міністраў абароны дзвюх краін падпісаны план на 2026 год
22 лістапада адзначаецца Дзень стварэння атрадаў міліцыі асаблівага прызначэння
Міліцэйскае падраздзяленне лічыцца самым мабільным і падрыхтаваным да дзеянняў ва ўмовах надзвычайных сітуацый
Ваенная разведка застаецца ключавым элементам абароны ў лічбавую эпоху
5 лістапада адзначаецца Дзень ваеннага разведчыка
У Беларусі ўступаюць у сілу змяненні, якія датычацца прызыву на воінскую службу былых ухілістаў
У разгар асенняга прызыву ў сілу ўступаюць заканадаўчыя папраўкі
Ваенныя вучэнні "Рашучы воін" у Латвіі: галоўная актыўнасць каля меж Беларусі
У манеўрах "Рашучы воін" бярэ ўдзел шматнацыянальная брыгада НАТА
"Арэшнік" паставяць на баявое дзяжурства ў Беларусі ў снежні
Гэта заявіла прэс-сакратар Прэзідэнта Беларусі Наталля Эйсмант
Каля 200 прызыўнікоў з Гомельскай вобласці адправіліся на тэрміновую службу
Цырымонія прайшла ва ўрачыстым становішчы ў ваенна-гістарычным комплексе "Партызанская крынічка" ў прысутнасці родных і блізкіх
Хрэнін: Ваенныя ведамствы Беларусі і Расіі дасягнулі ўзорнага ўзроўню ўзаемадзеяння
Пра гэта заявіў міністр абароны нашай краіны падчас сумеснай калегіі ў Маскве
Хрэнін: СНД фарміруе дзейсныя механізмы гарантавання калектыўнай бяспекі
У Мінску прайшло пасяджэнне камітэта начальнікаў штабоў СНД
Уцякач захацеў вярнуцца: як да добраахвотнага прыбыцця ў армію ставяцца вартавыя закона
Камісія па разглядзе зваротаў грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія знаходзяцца за мяжой, па пытаннях учынення імі правапарушэнняў разгледзела зварот маладога чалавека, які ў 2022 годзе збег ад службы ў арміі ў Польшчу, але праз 3,5 года захацеў вярнуцца