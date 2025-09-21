Глядзець анлайнПраграма ТБ
Армія

Беларусь і Кыргызстан дамовіліся аб пашырэнні ваеннага супрацоўніцтва

22 лістапада адзначаецца Дзень стварэння атрадаў міліцыі асаблівага прызначэння

Ваенная разведка застаецца ключавым элементам абароны ў лічбавую эпоху

У Беларусі ўступаюць у сілу змяненні, якія датычацца прызыву на воінскую службу былых ухілістаў

Ваенныя вучэнні "Рашучы воін" у Латвіі: галоўная актыўнасць каля меж Беларусі

"Арэшнік" паставяць на баявое дзяжурства ў Беларусі ў снежні

Каля 200 прызыўнікоў з Гомельскай вобласці адправіліся на тэрміновую службу

Хрэнін: Ваенныя ведамствы Беларусі і Расіі дасягнулі ўзорнага ўзроўню ўзаемадзеяння

Хрэнін: СНД фарміруе дзейсныя механізмы гарантавання калектыўнай бяспекі

Уцякач захацеў вярнуцца: як да добраахвотнага прыбыцця ў армію ставяцца вартавыя закона

