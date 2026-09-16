Мінск і Вашынгтон на парозе "вялікай здзелкі": вынікі перамоў Лукашэнкі і Коўла
Аўтар:Илона Красутская
Прэзідэнт Беларусі правёў перамовы з прадстаўнікамі каманды Дональда Трампа. У Мінск зноў прыехаў спецпасланнік ЗША па Беларусі Джон Коўл.
Ён перадаў беларускаму лідару прывітанне ад Дональда Трампа. Паводле яго слоў, прэзідэнт ЗША усяляк падтрымлівае ўсе намаганні па лініі беларуска-амерыканскіх перамоў. У супрацоўніцтве са Злучанымі Штатамі мы кіруемся выключна нацыянальнымі інтарэсамі.
Аляксандр Лукашэнка падзякаваў Джону Коўлу за тое, што амерыканскі бок уважліва сочыць за яго заявамі. Нядаўна Прэзідэнт Беларусі публічна папрасіў вярнуць заблакаваныя ў Citibank дзясяткі мільёнаў долараў. Улады ЗША адрэагавалі. Коўл пацвердзіў, што амерыканскі бок ужо звярнуўся да банка з просьбай размарозіць гэтыя сродкі (гл. відэа).