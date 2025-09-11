3.66 BYN
Мінск
Мінск рыхтуецца да Новага года - 28 ёлак, светлавыя арт-аб'екты і 11 фотазон з'явяцца ў сталіцы
Урачыстае ўключэнне ілюмінацыі ў Мінску адбудзецца ў першай дэкадзе снежня
Елкі, казачныя арт-скульптуры, мноства агнёў: Мінск у чаканні самага любімага зімовага свята
Сёлета беларускую сталіцу ўпрыгожаць 28 пухнатых прыгажунь
Стратэгіі да 2035 года: у Мінску абмяркоўваюць будучыню эканамічнага супрацоўніцтва ў СНД
У Мінску стартавала пасяджэнне Савета кіраўнікоў урадаў краін СНД
У Мінску завяршыўся Тыдзень спорту і здароўя
Праходзілі майстар-класы, квізы, прэзентацыі і сустрэчы з вядомымі спартсменамі
Пераход на зімовы перыяд: 30 верасня ў Мінску завершыцца сезон фантанаў
Таксама завяршаецца і сезон атракцыёнаў - 28 верасня пройдуць апошнія запускі ў парках Уга Чавеса, Чалюскінцаў і 900-годдзя Мінска
Малдаване прыбываюць у Мінск з Расіі, каб прагаласаваць на выбарах
Два ўчасткі для галасавання ў Маскве не спраўляюцца з колькасцю малдаван
Фіналісткі "Міс Беларусь - 2025" наведалі Палац Незалежнасці
Экскурсія доўжылася 2,5 гадзіны
У Мінску ў 2025 годзе ўжо ўвялі ў эксплуатацыю каля 370 тыс. кв. м жылля
Зараз у сталіцы будуецца больш як 90 шматпавярховак
Прэзідэнт Беларусі заслухаў даклад старшыні Мінгарвыканкама аб добраўпарадкаванні сталіцы
Уладзімір Кухараў далажыў аб рэалізацыі плана добраўпарадкавання дваровых тэрыторый, па рамонце і афарбоўцы будынкаў, рамонце вулічна-дарожнай сеткі, высадцы зялёных насаджэнняў
Мінску - 958! 13 верасня беларуская сталіца адзначыць Дзень горада
Больш за 20 пляцовак адкрыюць насычаную святочную праграму