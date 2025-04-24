Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Зона X

123
аварыя на трасе

У Гродзенскай вобласці ў ДТЗ загінулі жанчына і дзіця

У магіляўчаніна знайшлі 2 падробленыя вадзіцельскія пасведчанні

У магіляўчаніна знайшлі 2 падробленыя вадзіцельскія пасведчанні

2 чалавекі загінулі пры падзенні мотадэльтаплана ў Мінскім раёне

2 чалавекі загінулі пры падзенні мотадэльтаплана ў Мінскім раёне

У Кітаі вадзіцель чатыры гадзіны не мог спыніць аўто, якое імчалася на хуткасці 115 км/г

У Кітаі вадзіцель чатыры гадзіны не мог спыніць аўто, якое імчалася на хуткасці 115 км/г

У Іванаўскім раёне пад коламі аўтамабіля загінуў 17-гадовы пешаход

У Іванаўскім раёне пад коламі аўтамабіля загінуў 17-гадовы пешаход

У Астраўцы ў ліўневай каналізацыі патанула пяцігадовае дзіця

У Астраўцы ў ліўневай каналізацыі патанула пяцігадовае дзіця

Буйны штраф і пазбаўленне праў. У Мінску п'яны вадзіцель не прапусціў пешахода

Буйны штраф і пазбаўленне праў. У Мінску п'яны вадзіцель не прапусціў пешахода

Лясны пажар ліквідаваны ў Воранаўскім раёне

Лясны пажар ліквідаваны ў Воранаўскім раёне

З Польшчы ў Беларусь спрабавалі правезці культурныя каштоўнасці. Мытнікі падзяліліся падрабязнасцямі

З Польшчы ў Беларусь спрабавалі правезці культурныя каштоўнасці. Мытнікі падзяліліся падрабязнасцямі

У Мінску вадзіцель хуткай дапамогі трапіў у ДТЗ - пашкоджаны 7 аўто

У Мінску вадзіцель хуткай дапамогі трапіў у ДТЗ - пашкоджаны 7 аўто

123
Прамы эфір