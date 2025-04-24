3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
Зона X
У Гродзенскай вобласці ў ДТЗ загінулі жанчына і дзіця
Паводле папярэдняй інфармацыі, вадзіцель аўтамабіля Peugeot выехаў на паласу сустрэчнага руху, дзе ў лабавую сутыкнуўся з Mazda - акалічнасці здарэння высвятляюцца
У магіляўчаніна знайшлі 2 падробленыя вадзіцельскія пасведчанні
Абодва дакументы накіравалі на даследаванне ў Дзяржаўны камітэт судовых экспертыз. Пазней мужчына прызнаўся, што заказаў дакументы ў Расіі
2 чалавекі загінулі пры падзенні мотадэльтаплана ў Мінскім раёне
45-гадовы пілот не справіўся з кіраваннем, на борце знаходзілася 26-гадовая пасажырка
У Кітаі вадзіцель чатыры гадзіны не мог спыніць аўто, якое імчалася на хуткасці 115 км/г
Вадзіцель праехаў каля 500 км у суправаджэнні паліцыі, пакуль не скончылася паліва
У Іванаўскім раёне пад коламі аўтамабіля загінуў 17-гадовы пешаход
Адзначаецца, што падлетак ішоў па краі праезнай часткі і не быў абазначаны флікерам
У Астраўцы ў ліўневай каналізацыі патанула пяцігадовае дзіця
Следчыя ўзбудзілі крымінальную справу па факце службовай халатнасці
Буйны штраф і пазбаўленне праў. У Мінску п'яны вадзіцель не прапусціў пешахода
8400 рублёў штрафу заплаціць вадзіцель Volkswagen у Мінску
Лясны пажар ліквідаваны ў Воранаўскім раёне
Агнём было ахоплена каля 60 га лесу, а на месцы здарэння працавалі 11 адзінак тэхнікі МНС і 26 ратавальнікаў, а таксама 25 адзінак тэхнікі і 100 чалавек лясгаса
З Польшчы ў Беларусь спрабавалі правезці культурныя каштоўнасці. Мытнікі падзяліліся падрабязнасцямі
Усяго 24 адзінкі - партрэты, маляўнічыя карціны, абразы, літаграфія, эскізы, камінныя гадзіннікі, падсвечнікі і статуэткі
У Мінску вадзіцель хуткай дапамогі трапіў у ДТЗ - пашкоджаны 7 аўто
Вадзіцель хуткай дапамогі праявіў няўважлівасць і дагадзіў у ДТЗ - пашкоджаны 7 аўто