Памяць у фарбах: у Брэсце з'явіліся муралы "Партызаны Брэстчыны" і "Любімы Брэст"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
28 ліпеня Брэст святкуе 82-ю гадавіну вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Да памятнай даты ў горадзе ўрачыста адкрылі адразу два муралы.
Адзін з іх - "Партызаны Брэстчыны" - як даніна павагі гераічнаму мінуламу. На маштабнай карціне намаляваны мужчына і жанчына, якія мэтанакіравана набліжаюць Перамогу. Збіральны вобраз партызан - супраціўленне беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Пад партрэтам - радкі Янкі Купалы. Яркія вобразы цяпер можна ўбачыць на адным з дамоў Партызанскага праспекта.