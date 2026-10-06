У Крэўскім замку археолагі выявілі фундаменты старажытнага моста. Зараз спецыялісты вывучаюць захаваныя фрагменты і вызначаюць дакладнае месцазнаходжанне старажытнага праходу. Гэтыя даныя будуць улічаны ў праекце рэстаўрацыі.

Крэўскі замак - месца, дзе ў XIV стагоддзі вырашаліся важныя пытанні гісторыі Вялікага Княства Літоўскага. Сёння тут працягваюцца археалагічныя даследаванні і рэстаўрацыя.

Знаходкі дапамагаюць аднавіць гістарычнае аблічча крэпасці

Крэўскі замак пабудавалі ў XIV стагоддзі. Крэпасць перажыла аблогі і разбурэнні, а падчас Першай сусветнай вайны сур'ёзна пацярпела ад артылерыйскіх абстрэлаў. Сёння тэрыторыю помніка даследуюць археолагі Інстытута гісторыі НАН Беларусі сумесна са спецыялістамі "Белрэстаўрацыі". Адно з апошніх адкрыццяў - фундаменты старажытнага моста.

Алег Дзярновіч, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі:

"Тут паводле праекта праз некалькі гадоў будзе падыход да замкавай сажалкі, і праз яе павінен ісці замкавы мост. Мы знайшлі падмуркі моста, мы іх вывучаем. І што вельмі важна, у нас ёсць трасіроўка - калі мы будзем аднаўляць мост, мы будзем разумець, як ён ішоў ад брамы, таму для рэстаўрацыі гэта вельмі важнае адкрыццё".

Зараз спецыялісты вывучаюць захаваныя фрагменты і вызначаюць дакладнае месцазнаходжанне старажытнага праходу. Гэтыя даныя будуць улічаны ў праекце рэстаўрацыі. Паралельна вядзецца даследаванне сістэмы замкавага рова; планамі прадугледжана яго аднаўленне з паўночнага і заходняга бакоў.

Замак будаваўся як крэпасць на вадзе. Вакол яго стваралі затопленую прастору, а масты і рвы былі часткай абароны. Археолагі вызначылі, што адзін з равоў праходзіў усяго за чатыры метры ад замкавых сцен. Гэтыя даныя дапамогуць аднавіць гістарычную планіроўку ўмацавання.

Княжацкая вежа - адзіны захаваны ў Беларусі данжон. Зараз яна знаходзіцца на стадыі часовай кансервацыі. Унутры спецыялісты плануюць даследаваць завалы, дзе ўжо знойдзены фрагменты фрэсак XIV стагоддзя. Менавіта ў падзямеллях гэтай вежы, згодна з гістарычнымі звесткамі, знаходзіўся ў зняволенні князь Кейстут.

Частка турыстычнага маршруту

Даследаванні дапамагаюць не толькі праясніць гісторыю крэпасці, але і вызначыць яе аблічча пасля рэстаўрацыі. Захаваныя збудаванні, канфігурацыя равоў і археалагічныя знаходкі дазваляюць паэтапна рэканструяваць планіроўку Крэўскага замка. Сам помнік ужо стаў часткай турыстычных маршрутаў.

Піліп Караткоў, загадчык філіяла "Крэўскі замак" Смаргонскага гісторыка-краязнаўчага музея:

"Крэўскі замак з'яўляецца адным з першых замкаў, пабудаваных на тэрыторыі Беларусі. Пабудаваны ён прыкладна ў 1320-я гады вялікім князем Гедымінам. Менавіта ў гэтым замку адбываліся вельмі важныя для нашай краіны падзеі, сярод іх падпісанне ў 1385 годзе Крэўскай уніі".

Для турыстаў Крэва - гэта адзін з пунктаў маршрутаў па гістарычных мясцінах Беларусі. Сюды прыязджаюць, каб убачыць не толькі захаваныя сцены і вежу, але і месца, дзе адбываліся важныя падзеі гісторыі Вялікага княства Літоўскага.

"Вельмі люблю краіну, шмат падарожнічаем па краіне, шмат робіцца ў краіне па рэстаўрацыйных пытаннях - гэта прыемна радуе. Вельмі добра, што шмат сродкаў укладваецца ў развіццё турыстычных аб'ектаў. Расійскія турысты таксама любяць тут бываць, мы часта іх сустракаем, яны вельмі задаволены падарожжамі, цэняць нашу краіну за камфорт. Запрашаем у нашу цудоўную краіну. Мы ўсіх любім, усіх чакаем", дзеліцца ўражаннямі мясцовая жыхарка.

Праект рэканструкцыі прадугледжвае аднаўленне двух мастоў і замкавых равоў па абодва бакі крэпасці. У перспектыве тут плануюць стварыць музейную экспазіцыю, якая раскажа пра абарончую сістэму і Крэўскі замак як пра княжацкую рэзідэнцыю.