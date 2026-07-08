Уборка азімага ячменю, укос траў - аграрыі Беларусі падвялі першыя вынікі працы ў палях
Масавая ўборка азімага ячменю праходзіць ва ўсіх рэгіёнах Беларусі, толькі ў Віцебскай вобласці жніво пачнуць крыху пазней.
Паводле аператыўных звестак, у краіне азімы ячмень убраны на 28 % плошчаў. Намалочана 294 тыс. т, сярэдняя ўраджайнасць складае 42 цэнтнеры з гектара.
Сярод рэгіёнаў па аб'ёмах лідзіруе Брэсцкая вобласць, дзе намалочана 115 тыс. т, на Гродзеншчыне - 81 тыс. т, крыху менш на Гомельшчыне - 64 тыс. т. Аграрыі Мінскага рэгіёна намалацілі 26 тыс. т азімага ячменю, Магілёўскага - 7 тыс. т.
Практычна выкананы план першага ўкосу траў. Траў другога ўкосу ўбрана 35 % ад плана. Сена нарыхтавана 320 тыс. т, 9 млн 245 тыс. т сенажу. Па сіласе гаспадаркі толькі пачынаюць нарыхтоўкі.
Травяных кармоў нарыхтавана ўжо амаль 30 % ад плана. Выцераблена 10 % плошчаў лёну.