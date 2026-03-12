3.73 BYN
14 сакавіка адбудзецца прэм'ера першай серыі фільма "Індыя вачамі беларуса"
Прэм'ера на "Першым інфармацыйным": дзве суботы запар на канале прапануюць два фільмы "Індыя вачамі беларуса". Палітыка, эканоміка, сельская гаспадарка, культура, турызм, працоўная міграцыя, аздараўленне дзяцей. У нас з гэтай краінай шмат праектаў.
Ужо 14 сакавіка адбудзецца поўнае пагружэнне ў краіну. У першай серыі гледачы даведаюцца, чым жыве Індыя - лідар па колькасці насельніцтва і сёмая па тэрыторыі.
Здымачная група "Першага інфармацыйнага" ўсюды будзе шукаць сувязь з Беларуссю. З індыйскім "Бульбашом" на байку яны пракоцяцца па Мумбаі, пакаштуюць мясцовую кухню, таксама пакажуць вялікае мыццё ў Дхобі Гхат і раскажуць, чаму там у асноўным працуюць мужчыны.
Здымачная група наведае таксама горад Варанасі (яго яшчэ называюць горадам смерці), угледзяцца ў вогнішчы на рацэ Ганг, таксама не забудуць пабываць на здымачных пляцоўках Балівуда і падсвецяць кантакты з "Беларусьфільмам".
І вядома, распавядуць падрабязней пра вегетарыянства, святых кароў і сямейных каштоўнасцях - тое, без чаго немагчыма ўявіць сапраўдную Індыю.
Першую серыю ў эфіры "Першага інфармацыйнага" пакажуць 14 сакавіка ў 10:10 і 20:05.