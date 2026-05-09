Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБліжні Ўсход

Украіна

123428
Атакаваны аўтобус з дзіцячай футбольнай камандай з Беларусі - што вядома

Атакаваны аўтобус з дзіцячай футбольнай камандай з Беларусі - што вядома

Кіеў афіцыйна адмяніў абарону рускай мовы

Кіеў афіцыйна адмяніў абарону рускай мовы

У Польшчы запатрабавалі ад Кіева адмяніць рашэнне аб гераізацыі УПА

У Польшчы запатрабавалі ад Кіева адмяніць рашэнне аб гераізацыі УПА

Узброеныя сілы Украіны нанеслі ўдары па цывільных суднах у Азоўскім моры

Узброеныя сілы Украіны нанеслі ўдары па цывільных суднах у Азоўскім моры

Пяскоў: Калі Зяленскі хоча сустрэцца з Пуціным, няхай прыязджае ў Маскву

Пяскоў: Калі Зяленскі хоча сустрэцца з Пуціным, няхай прыязджае ў Маскву

У Кіеве дэманціравалі помнік Булгакаву

У Кіеве дэманціравалі помнік Булгакаву

Наўроцкі прапанаваў пазбавіць Зяленскага ордэна Белага арла і спыніць пастаўкі зброі

Наўроцкі прапанаваў пазбавіць Зяленскага ордэна Белага арла і спыніць пастаўкі зброі

Расія і Украіна абмяняліся ваеннапалоннымі па формуле "205 на 205"

Расія і Украіна абмяняліся ваеннапалоннымі па формуле "205 на 205"

Суд ва Украіне арыштаваў Ермака на 60 дзён

Суд ва Украіне арыштаваў Ермака на 60 дзён

Ва Украіне і Прыбалтыцы людзі нясуць кветкі да мемарыялаў Перамогі

Ва Украіне і Прыбалтыцы людзі нясуць кветкі да мемарыялаў Перамогі

123428
Прамы эфір