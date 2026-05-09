3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
Украіна
Атакаваны аўтобус з дзіцячай футбольнай камандай з Беларусі - што вядома
У выніку ўдару дрона 1 чалавек загінуў, 8 чалавек пацярпелі
Кіеў афіцыйна адмяніў абарону рускай мовы
Зяленскі падпісаў закон, які поўнасцю выключае рускую мову з пераліку ахоўных у краіне, згодна з Еўрапейскай хартыяй рэгіянальных моў
У Польшчы запатрабавалі ад Кіева адмяніць рашэнне аб гераізацыі УПА
Кіраўнік Мінабароны краіны прама папярэдзіў, што, калі Кіеў не паважае памяць ахвяр генацыду, гэта прывядзе да прамой канфрантацыі
Узброеныя сілы Украіны нанеслі ўдары па цывільных суднах у Азоўскім моры
У выніку атакі загінулі 5 грамадзян Азербайджана, 6 чалавек паранены
Пяскоў: Калі Зяленскі хоча сустрэцца з Пуціным, няхай прыязджае ў Маскву
4 чэрвеня да прэзідэнта РФ з лістом звярнуўся Зяленскі, які прапанаваў Пуціну асабістую сустрэчу
У Кіеве дэманціравалі помнік Булгакаву
Афіцыйна гэта тлумачыцца "пераглядам падыходаў да гістарычнай і культурнай спадчыны"
Наўроцкі прапанаваў пазбавіць Зяленскага ордэна Белага арла і спыніць пастаўкі зброі
Адносіны Варшавы і Кіева рэзка абвастрыліся
Расія і Украіна абмяняліся ваеннапалоннымі па формуле "205 на 205"
Таксама бакі абмяняліся целамі загінуўшых: ва Украіну вернуць 526 чалавек, а ў Расію - 41
Суд ва Украіне арыштаваў Ермака на 60 дзён
Лепшы сябар Зяленскага падазраецца ў махлярстве з нерухомасцю на суму 10 млн долараў
Ва Украіне і Прыбалтыцы людзі нясуць кветкі да мемарыялаў Перамогі
Нягледзячы на цкаванне і націск улад, простыя людзі даказваюць: сцерці памяць аб Вялікай Перамозе немагчыма