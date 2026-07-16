Адстаўка міністра абароны Украіны выклікала хвалю пратэстаў па ўсёй краіне

Адстаўка міністра абароны Украіны Міхаіла Фёдарава выклікала хвалю пратэстаў. Па ўсёй краіне людзі выйшлі на вуліцы з патрабаваннямі вярнуць кіраўніка ведамства. Самы буйны мітынг праходзіць прама ля офіса Зяленскага ва ўкраінскай сталіцы.

Дэпутаты Вярхоўнай рады папярэджваюць аб рызыцы новага Майдана. Па іх словх, улада сама правакуе бунт сваімі рашэннямі.

Супраць кадравых перастановак выступілі і вайскоўцы. У знак пратэсту рапарт аб звальненні падаў намеснік камандуючага Паветранымі сіламі Павел Елізараў. Галоўнай прычынай гневу называюць прызначэнне Ігара Кліменкі. Людзі асцерагаюцца, што былы кіраўнік МУС радыкальна ўзмоцніць мабілізацыю.

Мясцовыя СМІ пішуць, што на Банкавай успрымалі Фёдарава як патэнцыйнага канкурэнта на наступных выбарах, так што яго ўхіленне Зяленскім было пытаннем часу.