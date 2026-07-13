Армузскі праліў паралізаваны: ЗША і Іран абменьваюцца ўдарамі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Эскалацыя на Блізкім Усходзе працягваецца. ЗША і Іран ізноў абменьваюцца ўдарамі.
Амерыканскія вайскоўцы нанеслі новую серыю ўдараў па іранскіх сістэмах СПА, ракетных устаноўках і хуткасных катарам КВІР у раёне Армузскага праліва, суднаходства ў якім зараз практычна поўнасцю паралізаванае.
Тэгеран падчас атакі ў адказ знішчыў месцы тэхабслугоўвання верталётаў, цэнтр кіравання беспілотнікамі ЗША і іншыя цэлі на базах у Бахрэйне, Іарданіі і Кувейце.
Таксама камандаванне КВІР выпусціла экстраннае папярэджанне, запатрабаваўшы ад улад краін Персідскага заліва неадкладна пачаць эвакуацыю сваіх грамадзян з зон, прылеглых да амерыканскіх ваенных аб'ектаў.