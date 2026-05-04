Авіякампаніі масава адмяняюць палёты з-за росту цэн на паліва
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сусветная авіяцыя перажывае маштабны крызіс. Паводле звестак СМІ, усяго за 2 тыдні з майскіх раскладаў зніклі 12 тыс. рэйсаў, а агульны лік пасадачных месцаў скараціўся на 2 млн. Галоўная прычына - двухразовы рост цэн на паліва з пачатку вайны ў Іране.
Лідарам па ліку адмен стала Lufthansa, якая скасавала 4 тыс. рэйсаў у маі, у той час як Turkish Airlines і Air China лідзіруюць па скарачэнні пасадачных месцаў.
Сітуацыя ўскладняецца закрыццём аэрапортаў у Персідскім заліве, што закранула траціну ўсіх маршрутаў паміж Еўропай і Азіяй.
Каб мінімізаваць страты, перавозчыкі вымушаны павышаць цэны на білеты і адмаўляцца ад нерэнтабельных кірункаў.