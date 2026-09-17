Беларусь і Алжыр умацоўваюць дыялог: падрабязнасці візіту дэлегацыі на чале з Качанавай
Аўтар:Алеся Высоцкая
Каб наш дабрабыт і далей павялічваўся, ідзе каласальная праца па наладжванні ўзаемавыгадных кантактаў, у тым ліку на знешнім контуры. Беларусы вяртаюцца з Алжыра са шматмільённымі кантрактамі.
У пакеце дамоўленасцяў праекты, якія могуць стаць апорнымі пунктамі ў супрацоўніцтве. Гэта сферы машынабудавання, сельскай гаспадаркі, пастаўкі прадуктаў харчавання, стварэнне сумесных вытворчасцяў.
Па даручэнні беларускага лідара вялікая дэлегацыя на чале са старшынёй Савета Рэспублікі Наталляй Качанавай правяла 17 верасня шэраг перамоў. Сталіца найбуйнейшай па тэрыторыі дзяржавы ў Афрыцы сустрэла беларусаў цёпла (гл. відэа).