Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБліжні Ўсход

Больш як 430 дронаў Узброеных сіл Украіны атакавалі Маскву ў ноч на 7 ліпеня

Image

Узброеныя сілы Украіны распачалі найбуйнейшую за два гады атаку на Маскву. З вечара 6 ліпеня і да 6 раніцы 7 ліпеня ў напрамку да Маскоўскага рэгіёна ляцела звыш 430 беспілотнікаў.

Большая частка нейтралізавана сіламі СПА на далёкіх подступах. 36 БПЛА знішчаны на падлёце да Масквы, інфармуе мэр горада Сабянін.

Паводле звестак, удары Узброеных сіл Украіны працягваюцца. За апошнія дзве гадзіны былі збіты яшчэ 7 дронаў. На месцы падзення абломкаў працуюць экстранныя службы.

Разделы:

У свецеУкраінаРасія
x

Чытайце таксама