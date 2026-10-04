Бразілія выбірае прэзідэнта: Лула да Сілва супраць Балсанару
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Бразіліі стартавалі выбары прэзідэнта. Асноўная барацьба разгортваецца паміж дзеючым кіраўніком дзяржавы Луісам Інасіу Лулам да Сілвам і кандыдатам ад правых сіл сенатарам Жаірам Балсанару.
Згодна з апошнімі апытаннямі грамадскай думкі, абодва палітыкі ідуць нароўні з падтрымкай каля 45-48 % галасоў у магчымым другім туры. Перамога любога з кандыдатаў у першым туры ацэньваецца сацыёлагамі як малаверагодная.
Грамадзянам трэба будзе абраць не толькі прэзідэнта на наступныя 4 гады, але і губернатараў штатаў, цалкам абнавіць састаў Палаты дэпутатаў і на траціну - Федэральны сенат.