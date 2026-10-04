Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБлізкі Усход

Бразілія выбірае прэзідэнта: Лула да Сілва супраць Балсанару

Аўтар:

У Бразіліі стартавалі выбары прэзідэнта. Асноўная барацьба разгортваецца паміж дзеючым кіраўніком дзяржавы Луісам Інасіу Лулам да Сілвам і кандыдатам ад правых сіл сенатарам Жаірам Балсанару.

Згодна з апошнімі апытаннямі грамадскай думкі, абодва палітыкі ідуць нароўні з падтрымкай каля 45-48 % галасоў у магчымым другім туры. Перамога любога з кандыдатаў у першым туры ацэньваецца сацыёлагамі як малаверагодная.

Грамадзянам трэба будзе абраць не толькі прэзідэнта на наступныя 4 гады, але і губернатараў штатаў, цалкам абнавіць састаў Палаты дэпутатаў і на траціну - Федэральны сенат.

Раздзелы:

У свеце
x

Чытайце таксама