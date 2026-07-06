Брытанская армія выкінула сакрэтныя дакументы ў муніцыпальны сметнік
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Брытанская армія чарговы раз выкінула свае сакрэтныя дакументы ў сметнік. На муніцыпальным сметніку ў Паўночным Ёркшыры выпадковы прахожы знайшоў гару ваенных дакументаў.
Паперы былі ў кантэйнеры ўсяго за 4 км ад найбуйнейшага гарнізона Кэтэрык, дзе служаць 13 тыс. чалавек.
Як паведамляе газета The Sun, у сметніку апынуліся імёны і званні салдат, графікі змен каравула, паролі трывогі і нават запісы аб парушэннях бяспекі.
Каралеўская ваенная паліцыя ўжо пачала расследаванне, а прадстаўнік арміі паспяшаўся супакоіць публіку: ён заявіў, што, паводле папярэдніх даных, у страчаных дакументах не змяшчалася якая-небудзь сакрэтная інфармацыя аб аператыўнай абароне.