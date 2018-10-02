3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
Дональд Трамп прыстрашыў Еўрасаюз пошлінамі
Кіраўнік Белага дома прыстрашыў Еўрасаюз пошлінамі, калі перамовы па гандлі пацерпяць няўдачу. Размова аб зборы 25 % за ўвоз машын з краін Старога Свету.
Мінгандаль ЗША з чэрвеня па ўказанні Трампа вядзе расследаванне, якое павінна вызначыць пагрозу нацбяспекі ад паставак аўтамабіляў і камплектуючых з іншых краін.
Амерыканскі лідар падкрэсліў, што пошліны ў дадзеным выпадку - не самамэта, а інструмент для вядзення перамоў.
Між тым дзярждоўг ЗША вырас да рэкордных паказчыкаў. Ён складае амаль 22 трыльёны долараў. Паводле заяў кансерватараў у Кангрэсе, выдаткі ўрада па-ранейшаму не кантралююцца, што можа прывесці да вялікага бюджэтнага дэфіцыту ў наступныя гады.