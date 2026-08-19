Дыпламатыі канец: ЗША і Іран пераходзяць да вайны на знясіленне

Канфлікт на Блізкім Усходзе, здаецца, канчаткова зайшоў у тупік. Як паведамляе CNN са спасылкай на крыніцы ў Белым доме, перамовы паміж ЗША і Іранам цалкам спынены.



Тым часам Вашынгтон паведаміў саюзнікам пра змену стратэгіі. Замест спробаў неадкладна зламаць Тэгеран ваенным шляхам Штаты пераходзяць да тактыкі доўгатэрміновага эканамічнага і палітычнага ўдушэння.



У той жа час газета The Washington Post заяўляе, што Пентагон разглядае магчымасць сур’ёзна скараціць амерыканскую ваенную прысутнасць у Персідскім заліве. Прычынай сталі маштабныя пашкоджанні інфраструктуры баз падчас сутыкненняў з Іранам. Аднаўляць пашкоджаныя аб’екты ў ранейшым аб’ёме ЗША не плануюць, лічачы гэта рэдкім шанцам цалкам перабудаваць архітэктуру сваіх сіл на Блізкім Усходзе.



У сваю чаргу Тэгеран дэманструе абсалютную бескампраміснасць. Кіраўнік МЗС Ірана адхіліў прапановы пасрэднікаў аб часовым спыненні агню. Па словах дыпламата, гаворка можа ісці толькі пра поўнае завяршэнне вайны на ўмовах Ірана.