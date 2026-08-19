Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБлізкі Усход

Дыпламатыі канец: ЗША і Іран пераходзяць да вайны на знясіленне

Канфлікт на Блізкім Усходзе, здаецца, канчаткова зайшоў у тупік. Як паведамляе CNN са спасылкай на крыніцы ў Белым доме, перамовы паміж ЗША і Іранам цалкам спынены.

Тым часам Вашынгтон паведаміў саюзнікам пра змену стратэгіі. Замест спробаў неадкладна зламаць Тэгеран ваенным шляхам Штаты пераходзяць да тактыкі доўгатэрміновага эканамічнага і палітычнага ўдушэння.

У той жа час газета The Washington Post заяўляе, што Пентагон разглядае магчымасць сур’ёзна скараціць амерыканскую ваенную прысутнасць у Персідскім заліве. Прычынай сталі маштабныя пашкоджанні інфраструктуры баз падчас сутыкненняў з Іранам. Аднаўляць пашкоджаныя аб’екты ў ранейшым аб’ёме ЗША не плануюць, лічачы гэта рэдкім шанцам цалкам перабудаваць архітэктуру сваіх сіл на Блізкім Усходзе.

У сваю чаргу Тэгеран дэманструе абсалютную бескампраміснасць. Кіраўнік МЗС Ірана адхіліў прапановы пасрэднікаў аб часовым спыненні агню. Па словах дыпламата, гаворка можа ісці толькі пра поўнае завяршэнне вайны на ўмовах Ірана.

Разделы:

У свецеБлізкі УсходЗША
x

Чытайце таксама