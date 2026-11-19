Гістарычная сустрэча ў Шэньчжэні: пра што дамовіліся лідары РФ, КНР і ЗША
На палях саміту АТЭС у кітайскім Шэньчжэні ўпершыню ў гісторыі адбыліся трохбаковыя перамовы лідараў Расіі, КНР і ЗША.
І пакуль заходнія выданні строяць здагадкі аб кулуарных дамоўленасцях лідараў краін, а ў еўрапейскіх сталіцах не ўтойваюць трывогі, эксперты называюць гэты дыялог галоўнай геапалітычнай сенсацыяй года.
Лёс сусветных канфліктаў, кантроль над ядзернай зброяй і перабудова міжнародных інстытутаў - якім будзе свет пасля перамоў "вялікай тройкі"? Гл. відэа.