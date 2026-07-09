Іран і ЗША абменьваюцца ракетна-бомбавымі ўдарамі
Канфлікт на Блізкім Усходзе, па ўсіх прыметах, аднавіўся. Штаты нанеслі ўдар па цэлях на берагах Армузскага праліва, а таксама па шэрагу іранскіх партоў.
У сваю чаргу персы атакавалі амерыканскія базы ў Бахрэйне і некалькі іншых, размешчаных у рэгіёне.
Выступаючы на саміце НАТА ў Анкары, Трамп аб'явіў, што спыняе перамовы з Іранам: па яго словах, яны больш немагчымыя, паколькі Ісламская Рэспубліка раней ізноў атакавала танкеры. Са слоў амерыканскага лідара не зусім зразумела: ён дае старт поўнамаштабнаму канфлікту або размова ідзе аб чарговай спробе пагрозамі зрабіць праціўніка больш згаворлівым?
Пакуль у канфлікт не ўступіў Ізраіль, што можа абазначаць абмежаваны і часовы характар эскалацыі. Між тым усякі рух суднаў у Армузскім праліве спыніўся. Пры гэтым рынкі рэагуюць на аднаўленне баявых дзеянняў стрымана: рост цэн на нафту мінімальны.