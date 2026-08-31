Іран нанёс ракетныя ўдары па дзвюх амерыканскіх ваенных базах у Іарданіі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Чарговы віток эскалацыі на Блізкім Усходзе. ЗША нанеслі ўдары па Іране. Пентагон пераконвае, што Тэгеран рыхтаваў паўторнае мініраванне Армузскага праліву. У адказ Іран нанёс масіраваны ўдар па дзвюх амерыканскіх ваенных базах у Іарданіі.
На гэтым фоне Мінфін ЗША аб'явіў аб пераходзе да сваёй любімай тактыкі эканамічнага ўдушэння. Вашынгтон будзе кожны тыдзень уводзіць якія-небудзь санкцыі, у тым ліку супраць міжнародных кампаній, якія гандлююць з Іранам. Зразумела, сусветныя цэны на нафту пачалі расці.